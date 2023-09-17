Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’ndeki öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) büyük başarı elde ettiler.MALATYA (İGFA) - Sanat Sokağı’nda bulunan Gençlik Merkezi’nin kütüphanesinden, okuma salonlarından, oyun alanlarından ve kafeteryasından istifade eden öğrenciler, kaliteli vakit geçirerek, hem ders çalışıp hem de eğlenebiliyorlar.

Toplamda 5 bin 800 kayıtlı üyesi bulunan Gençlik Merkezi, öğrencilere eğitim, kültür ve sosyal alanda hizmet sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan deprem süresi boyunca açık olan Gençlik Merkezi, ders çalışmanın yanı sıra evi hasar gören öğrencilere barınma imkânı da sağladı. Tüm bu imkânlardan dolayı memnuniyetini dile getiren öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Gençlik Merkezi’nde çalışan personele teşekkürlerini ilettiler.

Gençlik Merkezi’nin nezih bir ortam olduğuna vurgu yapan Muhammed Emin Akbaba, “Gençlik Merkezi’ne yaklaşık bir seneden beridir gelmekteyim. Daha doğrusu arkadaşlarımı ile beraber geliyorum. Çünkü gerçekten burada nezih bir kütüphane ortamımız var. Hem sessiz hem de rahat bir ortam dolayısıyla burası sınava hazırlanan öğrenciler için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Gençlik Merkezi’ndeki personellerin gerek samimiyeti gerekse de içtenliği ile çok rahat ders çalışabiliyoruz. Bir sorunumuz olduğunda da rahatlıkla onlara danışabiliyoruz. Bir yıllık sürecin ardından Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü yüzde 100 bursu bir şekilde kazandım. Bizlere böylesine nezih ortamı sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ a çok teşekkür ederim” dedi.