Maltepe'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 16 Mart'ta Yenimahalle Mahallesi'nde bir araçla uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs araçtan indirilirken, kimlik bilgileri belirlenen A.Ö. (32) ile Y.K. (18) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara ve araca yönelik yapılan aramalarda; 3.21 gram AM 2201 sentetik uyuşturucu maddesi, 30 bin 260 TL ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yürütülen saha çalışmalarında, şüpheli şahısların 'zula adresi' olarak kullandığı belirlenen Orhangazi Mahallesi'ndeki ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde adreste bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahısların operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu maddeyi ikametin camından aşağı attıkları belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen D.İ. (26) A.K. (21) ve Z.S. (23) isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, yakalama yapıldığı sırada görevli memura mukavemet gösteren ve kademeli güç uygulanarak etkisiz hale getirilen D.İ.'nin çeşitli suçlardan 5 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İkamette ve şahıslara ait olduğu belirlenen farklı bir araçta yapılan aramalarda; 834 gram kubar esrar maddesi, 132,4 gram marijuana, 57,86 gram AM 2201 sentetik uyuşturucu maddesi, 80.98 gram narkotik madde kalıntısı bulunan gringo, 35,73 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 274 bin 780 TL, 20 € ve 7 adet cep telefonu bulunurken ikametten aşağı atılan ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte toplamda 1 kilo 144 gram narkotik madde ve 305 bin 040 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve 'TCK 188', '6136 SKM' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.K., Z.S. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, D.İ. ve A.Ö. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.