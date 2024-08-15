İstanbul’da piknik yapmak isteyen çift, mangal ateşine dezenfektan dökünce dehşeti yaşadı. Şans eseri 3 çocukları olaydan yara almazken ağır yaralanan kadının vücudunun yüzde 40’ı, eşinin ise yüzde 15’i yanık oluştu. Hasta yatağında o anları anlatan kadın, “Eşim ateşi harlamak istedi, dezenfektan döktü, birden ateş sıçradı. Bana yardım ederken o da yanmış oldu. Lütfen ateş yakarken acele etmeyelim” derken çiftin tedavisini sürdüren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Ateşi hızlandırmak için yanıcı kimyasallar kullanılabiliyor, bir anda bombaya dönüşebiliyor. Haftada en az 7-8 tane benzer mangal vakası geliyor, çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor” dedi.

Başakşehir’de 10 Temmuz günü 5, 8 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuklarıyla birlikte gezmeye giden 36 yaşındaki S. T. ve İ. T. çifti gittikleri alanda mangal yapmak istedi. İddiaya göre İ. T. mangal ateşini artırmak için bir miktar dezenfektan döktü ardından biraz daha eklemek isterken eşinin üzerine sıçradı ve 3 çocuk annesi kadın bir anda alevler içinde kaldı. Alevler arasında kalan eşine yardıma koşan adamın da vücudunda yanıklar oluştu. Çiftin çığlıkları sonrası çevredekiler yardım geldi. Hemen çiftin üzerine su dökülerek müdahale edildi, ambulans çağırıldı. Olayda çiftin 3 çocuğu yara almazken çift, olay yerine gelen ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı, hemen Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavilerine başlandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının vücudunun yüzde 40’ı, eşinin ise yaklaşık yüzde 15’i yanarken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ve ekibi çift için titizlikle bir süreç yönetti. Kadın, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yaklaşık 3 hafta yoğun bakımda kalıp operasyonlar geçirirken başarılı geçen tedavi süreci sonuç vererek normal odaya alındı. Eşi ise tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çift, yaşadığı dehşet anlarını hastane odasında anlatırken Prof. Dr. Turan, çifte uygulanan tedavi hakkında bilgi verdi. Turan, tedavisi devam eden S. T.’nin son durumu hakkında konuşurken mangal kazaları ve sonrasında ilk yardım süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Yüzde 40 civarı ağır yanıkları vardı, 7 tane ağır ameliyat geçirdi”

Çiftin durumuna ilişkin konuşan Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Organizasyon yapılıyor, aileler toplanıyor ancak bir anda faciaya dönüşebiliyor. Özellikle ateş yakma aşamalarında ateşi hızlandırmak için mangal jelleri ve ya yanıcı kimyasallar kullanılabiliyor. Bunlar bir anda bombaya dönüşebiliyor. Burada da genç bir bayan, 3 tane çocuğu var, eşi de onu kurtarmaya çalışırken o da yaralı, bize ağır olarak getirildi. 1 aylık tedavi, 7 tane ağır ameliyat geçirdi, şu an taburcu aşamasına kadar yaklaştırdık. İklim ısınıyor, değerli ormanlarımız var. Hem vatandaşımız yanmasın hem daha da büyük facialar olmasın. Hanımefendinin yüzde 40 civarı ağır yanıkları vardı, yaklaşık 1 ay kadar yoğun tedavi uyguladık. En son cilt nakilleri de yapıldı. Eşinin kol ve diğer alanlarında yüzde 15 civarında yanıkları vardı. Kocası daha erken düzeldi, taburculuğunu yaptık. Ateşi hızlandırmak için kullandıklarının dezenfektan olduğunu belirtiyorlar, korona döneminden halkımızın evinde çok fazla dezenfektan var. Çok dikkatli yaklaşmamız, kullanmamız gerekiyor. Güneş görecek yerde kolonyalar kesinlikle bulundurulmasın, onlar da patlayabiliyor. İnsanlar, tıraş oluyor, yüzlerine kolonya sürüyorlar, yanlarında bir çakmak çakılıyor, bir anda yüz yanıklarıyla gelebiliyorlar. Ömrünün sonuna kadar bazen kalıcı yüz hasarlarıyla kalabiliyorlar. Haftada en az 7-8 tane benzer mangal vakası geliyor. Bazılarını yatırmak zorunda kalıyoruz, bir kısmını ayaktan tedavi ediyoruz. Burada yanık sonrası bölgedeki, ciltteki enerjinin çeşme suyunda en az 10-15 dakika bekletilerek alınmasını öneriyoruz. Çok soğuk, çok buzlu suları da önermiyoruz. Diğer başka kimyasallar koyabiliyorlar, onları önermiyoruz ama suyla enerjinin alınması ve bölgenin temiz kalması akabinde de fazla geciktirilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Eşim ateşi harlamak istedi, dezenfektan döktü”

Mangal yapmak üzere gittikleri alanda yaşadıklarını anlatan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi S. T., “10 Temmuz günüydü, akşamüzeriydi. Mangal yapmak istemiştik, eşimle beraber ormana gittik, çocuklarımız da yanımızdaydı. Güzel bir gündü niyetimiz, eşim ateşi harlamak istedi, acele de ettik, ateşe dezenfektan dökmek istedi. İlkini döktü, ikincisinde biraz daha dökmek istedi. Bir anda ateş bana sıçradı, aslında çok yakın değildim. Belki 2-3 metre mesafesindeydim, bir anda şokla üstümü çıkarmaya başladım. Eşim o esnada bana yardım etti, bana yardım ederken onun da bir kısmı yanmış oldu. Etrafımızda insanlar vardı. Sesimize, çığlığımıza geldiler, sağ olsunlar, üzerime su döktüler. Meyve suyu içirdiler, bu şekilde ambulans bekledim. 1 ayı geçti, buradayım, 17 gün yoğun bakımda geçirdim. Önce vücudum su attı, sonra belli ameliyatlar, kurutma dönemleri, en son da deri nakli gerçekleştirdik. Sonu kötü olmasın, lütfen ateş yakarken acele etmeyelim, kendi halinde, sakince özellikle de bilmediğimiz ateşi kabartacak maddeler lütfen kullanmayalım, tatlı günümüz zehir olmasın. Çocuklarımız etrafta kozalak topluyordu sadece bir tanesi yanımızdaydı ona da çok şükür, bir şey olmadı. Şu an tek umudum, tesellim bir an önce evime ve çocuklarıma kavuşmak” dedi.

“Malzemelerim aynı şekilde duruyor, daha dikkatli bir şekilde yapacağım”

Başlarına gelen olay sonrası mangal ateşine kimyasal dökülmemesi konusunda insanları uyaran 36 yaşındaki İ. T. , “Eşim ve ailemle mangal yapmak istemiştik. Ateşi yaktıktan sonra biraz daha harlaması için içine dezenfektan döktüm. Dezenfektan bir anda eşimin üstüne sıçradı. Alev aldı, ben de olduğum noktadan eşimin üstüne atladım. Onun üstünü soyarken yandım. Eşimin ayak bilekleri ve sol kolunda olmak üzere ortalama vücudunda yüzde 40 yanığı oldu. Benim de sol koltuk altım, göğsüm, karnımdaki bölgelerde ve sağ elimin 3-4 parmağında, yüzüm de lokal bölgelerde yanıklar oluştu. Mutlu günlerini kötü bir pozisyona sokmamaları için kesinlikle ateşe yanıcı madde dökmemelerini tavsiye ederim. Yaz aylarında birlikte ateşin hızlı yanmasını özellikle rüzgar çok daha az olduğu için istiyoruz ki ben de bunlardan biriydim. Bu sene olmasa da seneye inşallah mangal olur. Malzemelerim aynı şekilde duruyor, daha dikkatli bir şekilde yapacağım” ifadelerini kullandı.