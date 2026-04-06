İnegöl’de faaliyet gösteren Yavuzlar Koltuk Taşımacılık Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yıllar önce alınan iflas kararına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, şirketin iflasının kaldırılmasına hükmederek dosyanın kapatılmasına karar verdi.

MAHKEME İFLASIN KALDIRILMASINA KARAR VERDİ

Şirket hakkında daha önce İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/17 Esas ve 2026/125 Karar sayılı ilamıyla, İcra ve İflas Kanunu’nun 254. maddesi kapsamında iptal edildi.

Karar kapsamında iflas dosyasının kapatılmasına hükmedildi. İlan, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince tebliğ ve ilan edildi.