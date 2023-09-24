Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa 6. Kitap Fuarı’nı ziyaret etmek isteyen öğrencilere ulaşım desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Manisa Kitap Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yıl 6. kez kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, bu önemli organizasyonu ziyaret etmek isteyen öğrencileri yalnız bırakmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesine ait otobüsleri öğrencilerin hizmetine sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, öğrencilerin gönüllerince fuarı gezmesini sağladı.

Tahsis edilen otobüslerle Manisa 6. Kitap Fuarı’na gelen, kitaplarla ve yazarlarla tanışma fırsatı bulan öğrenciler, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

1 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere kapıları açık olacak fuar süresince öğrencilerin taşınacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Fuar süresince hem merkezden hem de 15 ilçemizden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri organizasyonunda öğrencilerimizi Kitap Fuarı’na taşıyacağız” dedi.