“Daha temiz bir Manisa” hedefiyle yoğun mesaisine devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba mahallesinde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesine bağlı Beyoba mahallesinde 3 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile dere tabanı ve kenarları balçıktan temizlendi, derede biriken çöpler toplandı.

Mahalle muhtarı Mehmet Emin İnal, “Derede zaman içerisinde biriken çöpler kötü koku ve sinek istilasına neden oluyordu. MASKİ ekiplerinin temizlik çalışmasıyla birlikte sorunlarımız ortadan kalktı. Çalışmadan çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” dedi.