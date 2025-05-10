Çanakkale’de Truva Turizm’e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kazada çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm’e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.