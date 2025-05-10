Bilecik’i Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil etme hedefiyle mücadele eden Söğütspor, kritik play-out maçı öncesinde futbolcularına tüm prim ve alacaklarını ödedi.

Kulüp yönetimi, yarın oynanacak Bozüyük Vitraspor karşılaşması öncesinde oyuncuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına gerekli ödemeleri eksiksiz tamamladı.

play-out maçı, yaırn saat 15.00’te İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanacak. Kazanan takım, 2025-2026 sezonunda Bilecik’i, BAL’da temsil etme hakkı kazanacak.

Söğütspor camiası, kritik mücadele öncesinde takıma tam destek verirken, teknik ekip ve futbolcular sahadan galibiyetle ayrılarak gelecek sezon Bilecik’i, BAL’da temsil etmek istiyor.