Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Gölmarmaralı şehitlerimiz Bakım Onbaşı Emrah Aral ve İstihkam Er Harun Çakar’ı mevlit ve pilav hayrı ile andı. Gölmarmaralı vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte tüm şehitlerimiz dualarla anıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Gölmarmara ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Bakım Onbaşı Emrah Aral ve İstihkam Er Harun Çakar için anma programı düzenlendi. Anma etkinliğine Gölmarmara Kaymakamı Celal Ateşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Başaran, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Öztekin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli, MHP İlçe Başkanı Şakir Can, İlçe Müftüsü İbrahim İşbilen, belediye meclis üyeleri ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, aziz şehitlerimizi rahmetle andı.