Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara’nın kurtuluşunun 103. yıl dönümünde ilçeyi ziyaret etti. Dutlulu, eşit hizmet vurgusu yaptı ve ilçede projeler hakkında bilgi aldı, arıcılık merkezi ile sanayi bölgesinde incelemeler yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünde ilçeyi ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe programında Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan’ı ziyaret etti. Başkan Dutlulu ve Başkan Aykan, muhtarlarla bir araya gelerek, talepleri dinledi. Toplantıya CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Feridun Sevenbige ile meclis üyeleri de yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun tecrübesiyle Manisa’da çok güzel işler yapılacağını vurgulayan Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, “Sizin sayenizde Gölmarmara’da güzel işler yapmaya başladık. Muhtarlarımızla da devamlı konuşuyoruz. Projelerimizi çıkardık. Yeni yapılan sanayimiz var. Oraya yapılan sıcak asfalt ile güzel bir desteğiniz oldu. 35-40 yıldır beklenen yolların altyapısını tamamladık, asfaltını da sizin desteğinizle yapacağız” diye konuştu.

Kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu ise, “İlçe belediye başkanlarımıza güveniyoruz. Cem Başkan’ın az önce saydığı hizmetler bizim söz verdiğimiz hizmetler. Ozanca yolu Ferdi Başkan’ın söz verdiği yoldu. Bunların hepsini biz yapacağız, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeni bir belediye aldığınız zaman bazı işlerin oturması için 6-7 ay zaman gerekiyor. Bu süreyi Ferdi Başkan çok güzel kullandı. Bundan sonra iş yapma zamanı, hep birlikte güzel işler yapacağız” dedi.

“AMACIMIZ HERKESE EŞİT HİZMET SAĞLAMAK”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin artık gaza bastığını vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, “Sıcak ve soğuk asfaltta, diğer belediye hizmetlerinde de gaza bastık. Bu seneden itibaren çok daha aktif bir belediye göreceksiniz. Size şunun sözünü veriyorum. Bizim için a partisi, b partisi hiç önemli değil. Biz herkesi kucaklıyoruz. Bizim amacımız herkese eşit hizmet sağlamak ve Büyükşehir’e yakışan projeler yapmak. Ferdi Başkanı bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok iyi, dürüst, karakterli ve çok iyi bir belediye başkanıydı. Doğru işler yaptı ama büyük işler yapmaya vakti yetmedi. İnşallah o büyük işleri, hayalindeki işleri biz tamamlayacağız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe programında Gölmarmara Hıroğlu Mahallesi’nde yer alan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’dan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Besim Dutlulu, merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Besim Dutlulu, mahalle sakinleri ve arıcılarla sohbet etti. Ardından Gölmarmara sanayi dükkanları bölgesinde tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.