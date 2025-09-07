

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Bu tarihten itibaren 474 bin 18 Suriyeli ülkelerine dönerken, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 1 milyon 213 bin 620’ye ulaştı.

Bakan Yerlikaya, " Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" dedi.