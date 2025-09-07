Esenyurt Belediyesi, toplam 26 bin öğrenciye kırtasiye setinin dağıtımı ilk ders zili çalmadan yaptı. Eğitim desteği öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Esenyurt Belediyesi’nden öğrencilere büyük destek geldi. Çalışmalar kapsamında, toplam 26 bin öğrenciye kırtasiye setinin dağıtımı ilk ders zili çalmadan yapıldı. Dağıtım kapsamında en büyük payı ilkokul 1. sınıfa yeni başlayan öğrenciler aldı. Eğitim hayatlarına ilk adımı atan 18 bin 397 birinci sınıf öğrencisine yönelik hazırlanan ve tüm kırtasiye malzemelerini içeren setler okullar açılmadan önce sıralara yerleştirildi. Kalan 7 bin 603 set ise farklı sınıf seviyelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Esenyurt Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara yapılan eğitim desteği öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Setlerde defter, kalem, boya seti, silgi, kalemtıraş gibi temel okul malzemeleri yer alıyor.

"Desteklerimiz devam edecek"

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, projeye ilişkin yaptığı açıklamada eğitime verdikleri önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatına en iyi şekilde başlaması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yıl 26 bin öğrencimize kırtasiye seti ulaştırıyoruz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum."