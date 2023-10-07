Bursa Büyükşehir'den gençlere bir tesis daha Bursa Büyükşehir'den gençlere bir tesis daha

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2’nci hafta maçında yarın saat 13.00’da Galatasaray Ekmas ile oynayacağı maç için İstanbul’a hareket etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 1’i Süper Lig, 2’si Avrupa Kupası olmak üzere son bir haftada 3 maça çıktı. 3 maçta da bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı takım, yoğun maç trafiğine İstanbul’da Galatasaray Ekmas ile oynayarak devam edecek.

Tarzanlar, yarın saat 13.00’da oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Yeşil-beyazlı takımda hedef galibiyet serisine devam etmek olacak.