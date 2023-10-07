Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2’nci hafta maçında yarın saat 13.00’da Galatasaray Ekmas ile oynayacağı maç için İstanbul’a hareket etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 1’i Süper Lig, 2’si Avrupa Kupası olmak üzere son bir haftada 3 maça çıktı. 3 maçta da bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı takım, yoğun maç trafiğine İstanbul’da Galatasaray Ekmas ile oynayarak devam edecek.

Tarzanlar, yarın saat 13.00’da oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Yeşil-beyazlı takımda hedef galibiyet serisine devam etmek olacak.