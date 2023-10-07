Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarını ve sahte ilanlarla mücadeleyi ele aldı. Yeni yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini belirten Bakan Bolat, sahte ilanlara karşı cezai tedbirler içeren düzenlemenin piyasayı olumlu etkileyeceğini söyledi. Ayrıca, sahte ilanların kontrolü için bir ekip kurulduğunu ve kısa süre içinde sonuçların açıklanacağını ifade etti.

Bu yeni düzenlemenin kira fiyatlarına etkisi hakkında görüşlerini paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, taşınmaz ilanlarının kontrolünün yeni bir düzenlemeyle yapılacağını belirtti. Özelmacıklı, özellikle ilan girişlerinde mal sahipliği kontrolünün ve yetki doğrulamasının yapılacağını ifade ederek, sahte ilanların ve bilgi kirliliğinin önlenmesini hedeflediğini söyledi.

Mal sahipliği ve akrabalık bağlarının kontrol edilmesiyle daha gerçekçi fiyatların oluşacağına dikkat çeken Özelmacıklı, bu düzenlemenin rekabet koşullarını normalleştireceğini belirtti. Ayrıca, doğrulamaların e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağını ve bu sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Özelmacıklı, yeni düzenlemenin emlak işletmeleri ve ilan portallarını da etkileyeceğini ve mükerrer ilan girişlerine yönelik düzenlemeler içerebileceğini dile getirdi. Bu sayede, piyasada daha doğru ilanların yayınlanmasının sağlanacağını belirtti.

Son olarak, kira fiyatlarındaki düşüşün, konut kredilerine getirilen sınırlamalar ve yüksek mevduat faizleri gibi etkenlerden kaynaklandığını ifade eden Özelmacıklı, yeni düzenlemenin doğru portföylerin piyasada yer bulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ayrıca, parasını mevduat faizlerinde değerlendiren kişiler için yüksek faiz oranlarının, satın alma yerine kiralama talebini artıran bir faktör olduğunu belirtmek önemlidir.

Üniversite öğrencilerinin taleplerinin de son zamanlarda artması, kiralık gayrimenkul piyasasını canlandırmış durumda. Bu artış, özellikle kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yenilenen evlerin talep gördüğü farklı bölgelerde kiralık dairelerin yoğun ilgi gördüğünü gösteriyor.

Ayrıca, yaz dönemi boyunca evlenme sayısındaki artışlar, azalan arz nedeniyle kiralık fiyatlarını yükseltti ve birçok yerde kiralık daire bulmanın zorlaştığı bir duruma yol açtı. Bu durum, özellikle konutlarda amortisman sürelerinin düşmesine neden oldu.

Kiralama sınırlamaları ve kiracı-mal sahibi anlaşmazlıkları gibi faktörler, dairelerin boşaldıktan sonra kiraya verilmesinin mal sahipleri tarafından tercih edilmediğini gösteriyor. Bu nedenle, bazı mal sahipleri taşınmazlarını kiraya vermek yerine satmayı tercih ediyorlar.