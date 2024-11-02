Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Manisa Gördesliler Derneği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anlamlı bir etkinlikle, Şehit Gördesli Makbule Hanım ve tüm şehitler yad edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Manisa Gördesliler Derneği (Gördes-Der) tarafından düzenlenen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı’nın kahraman kadınlarından Şehit Makbule Hanım ve tüm şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen keşkek hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan ve çok sayıda Manisalı yurttaş katıldı.

Başkan Zeyrek, etkinlikte kazanın başına geçerek yurttaşlara keşkek ikram etti.

3 bin kişilik keşkek dağıtımının yapıldığı etkinlikte, dualar edilerek şehitlerin fedakârlıkları bir kez daha minnetle hatırlandı.