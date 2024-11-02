Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 adrese yapılan baskında çok sayıda çeşitli maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirdiği kapsamlı arama ve kontrol faaliyetlerinde ilçe genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 92 personelin katılımıyla 17 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve mühimmat ele geçirildi. Metamfetamin, sentetik ecza ve kimyasala bulanmış tütün gibi çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Ayrıca operasyonlarda telsiz, boş şarjör, dolu kartuş ve kovan gibi diğer eşyalar da el konuldu.

Operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız tabancayla ilgili olarak gerekli işlemler başlatılırken, uyuşturucu madde bulunduran şahıslar hakkında da yasal süreç başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan bir başka önemli tespitte, bir içkili eğlence mekanında 18 yaşından küçük 3 çocuğun bulunması oldu. Bu durumla ilgili de gerekli işlemler yapıldı.