Manisa’nın merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının 40. gününde 17 ilçede düzenlenen mevlit ve hayırlarla anıldı. Başkan Besim Dutlulu, “Ferdi Başkanım, bu şehrin kalbinde sonsuza dek yaşayacaksın,” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merhum Başkanı Ferdi Zeyrek, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 40. gününde, 17 ilçede düzenlenen mevlit ve hayır etkinlikleriyle anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organizesiyle tüm ilçelerde mevlit okutuldu, lokma ve aşure hayırları yapıldı.

Zeyrek’in ailesi de Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri binası önünde aşure hayrı gerçekleştirdi.Hatuniye Camii’nde Cuma namazı öncesi düzenlenen mevlide, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zeyrek’in eşi Nurcan, kızı Nehir, annesi Gülten Zeyrek, ailesi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hatuniye Camii, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçede çeşitli noktalarda yapılan hayırlarda dualar edildi.

Başkan Besim Dutlulu, “Arkadaşım, yoldaşım, can kardeşim Ferdi Başkan’ımızı 40. gününde rahmet ve özlemle andık. 17 ilçemizde mevlit ve hayırlarla yâd ettik. Katılan, duasıyla eşlik eden herkese teşekkür ederim. Ferdi Başkanımızın adını, eserlerini ve hatıralarını yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.