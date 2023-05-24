Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzanım Afetlere Hazırım’ adlı proje kapsamında minikleri afet konusunda bilinçlendirme amacıyla Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere İlkokulunda öğrencilere afet durumunda yapılacaklar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, minikleri afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla ‘Ben Minik Tarzanım Afetlere Hazırım’ adlı projeyi hayata geçirdi.

Başlatılan proje kapsamında çocukların afetlere hazır olması, afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında zarar görebilirliği azaltmanın hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda Acil Afet Teknikeri ve Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, Saruhanlı ilçesinde, Kemiklidere İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Doğru, öğrencilere ülkemizde en sık karşılaşılan deprem, sel, yangın/orman yangını ve heyelan afetlerinden ve bu afetlere hazırlık süreçleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, afetlerde arama branş köpeklerinin faydalarını anlattı. Saruhanlı Kemiklidere İlkokulu ile başlatılan ‘Ben Minik Tarzanım Afetlere Hazırım’ adlı projenin il genelinde sürdürüleceğini belirten Doğru, “Projemiz kapsamında eğitimler verip, eğitime katılan çocukların doğal afetler için alması gereken önlemleri ve afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri canlandırma ve görsel videolarla anlatıyoruz. Bu kapsamda projemizin ilkini Saruhanlı Kemiklidere İlkokulunda gerçekleştirdik. Programlarımız tüm il ve ilçe merkezlerimizde devam edecek” dedi.