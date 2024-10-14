Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Bergama Vapuru ile düzenlenen ‘Körfez Turu’, kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Manisa’da yaşayan kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını desteklemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği ‘Körfez Turu büyük ilgi gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen turda, kadınlar tarihi Bergama Vapuru ile İzmir Körfezi’nde keyifli bir yolculuk yaptı.

İzmir Üçkuyular Feribot İskelesinden hareket eden tarihi Bergama Vapuru ile yapılan tura 290 kadın katıldı. Turda kadınlar, Türk Halk Müziği orkestrası ile dans edip şarkılar söyledi. Geziye katılan kadınlar, hatıra fotoğrafları ve videolarla yaşadıklarını ölümsüzleştirdi. Manisalı kadınlar Körfez manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinliğe katılan kadınlar, turdan oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz, “Aramızda gezilere katılamayan çocuklu anneler ve yaşlılar var. Özellikle daha önceki gezilere katılamamış olan anne ve yaşlılarımıza öncelik verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in misafiri olarak teknemizde ağırladık. Çok güzel, eğlenceli bir tur oldu. Tüm Körfez’i gezdik. İç içe, birlikte, kaynaşma içinde güzel bir tur oldu” dedi.

İlk kez tekne turu yaptığını söyleyen Gülüzar Özer, ’’Torun bakıyorum bu yüzden gezmek için pek fırsatım olmuyor. Bugün torunlarımı annesine bıraktım ve geziye katıldım. İlk defa tekne turu yaptım, günüm çok güzel geçti. Başkanımız Ferdi Zeyrek çok sağ olsun’’ diye konuştu.

Sağlık sıkıntıları sebebiyle çok fazla gezme imkânı bulamadığını söyleyen Asiye Karaman ise, “Sabah erken saatlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği geziye katıldım. Ben bugüne kadar evden pek fazla dışarı çıkmadım. Uzun zamandır deniz görme fırsatım olmamıştı. Burada kadın kadına bir yandan eğlenip bir yandan sohbet edip tanışıyoruz, birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Bey’e çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Geziye oğlu İbrahim Atalar ile birlikte katılan Saadet Atalar ise, ’’Tekne turuna oğlum Mehmet Yektar ile birlikte katıldım. Oğlum özel bir birey ve burada hiç yabancılık çekmedi. Anne-oğul çok eğlendik, birlikte dans ettik. Böyle bir etkinlik düzenlediği için belediyemize ve Başkanımız Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yolculuğumuz da çok güzeldi. Burada da çok eğlendik” diye konuştu.