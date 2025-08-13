Manyas İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen yıl sonu piknik ve şenlik programı, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Manyas İlçe Müftüsü Muhammet Artan’ın öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Işık, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Ergül, Milli Eğitim Müdürü Cem Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Şanver Gürer, MHP İlçe Başkanı Nevzat Taşkın ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Defli İlahi Korosu sahne aldı. Bir öğrencinin seslendirdiği şiir ise katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Futbol turnuvalarında dereceye giren Niyazi Yalçın Hocaefendi’nin Yeni Camii öğrencileri, kupa ve madalyalarını Kaymakam Coşkun Topuz’un elinden aldı.

Çocuklar, etkinlik boyunca yemek ve dondurma ikramlarının yanı sıra yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlarla keyifli zaman geçirdi. Program, emeği geçen tüm hocalara teşekkür ve hayırlı temennilerle sona erdi.