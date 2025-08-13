Ümraniye Belediyesi Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrenciler piknik etkinliğinde bir araya geldi. Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de yaz boyunca edindikleri güzel hatıraları taçlandırdı.

Yaz boyunca süren Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitiminin ardından öğrenciler, Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen piknik programında gönüllerince eğlendi. Oyunlar, çeşitli yarışmalar ve aktivitelerle renklenen programda çocuklar güzel hatıralar biriktirirken bir yandan da keyifli bir gün geçirdi.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinden Şeyma Sancaklı, "Okullar kapanınca Kur’an kursuna yazıldım. Kur’an öğrendim. Güzel etkinlikler oldu. Kursların her sene olmasını istiyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Çocuklardan Fatma Er ise, "Burada hem Kuran-ı Kerim’i hem de Elif Bayı öğreniyoruz. Hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Burada Kuran-ı Kerim’i öğrendiğimiz için kutluyoruz. Burada çok eğlendik. Bize bu etkinliği düzenlediği için Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar yapılırken, etkinlik ailelerin de yoğun katılımıyla neşe dolu anlara sahne oldu.