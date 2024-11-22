Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu Gençlik Merkezi gönüllüleri, doğa dostu bir etkinlik gerçekleştirdi. Gönüllüler, Manyas İlçe Orman İşletme Şefliği’nin 2024 yılı doğal gençleştirme programı kapsamında kayın tohumu ekimi yaptı.

Manyas İlçe Orman İşletme Şefi Mustafa Şen, etkinliğin detaylarını paylaştı. İlçede 256 dekarlık bir alanın arazi hazırlıkları tamamlanarak gençleştirme çalışmaları için uygun hale getirildiğini belirten Şen, özellikle kayın ağacında bol tohum olması nedeniyle bu alana odaklandıklarını söyledi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Müdürü ile Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kudret Eğen’in de desteğiyle, Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı. Gençler, kırsal Karakabaağaç ormanlık alanında, tohum ağaçlarının zayıf olduğu bölgelere 200 kilogram kayın tohumunu serpiştirdi. Ekimin ardından çevre temizliği yaparak etkinliği tamamlayan gönüllüler, doğaya duyarlı bir mesaj verdi.

Bu tür etkinliklerin sürdürülebilir orman yönetimine ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sağladığı ifade edildi.