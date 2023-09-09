Mardinspor sezonun ilk maçında 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Karabük İdman Yurdu'nu konuk etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Maçın 24. dakikasında Deniz Özyeşiller'in savunmada kaptırdığı top Mardinspor kalesinde tehlike yarattı. karabük idman yurdunun tehlikeli pozisyonunu kaleci Ogün çıkarttı. Maçın 30. dakikasında Mardinspor sağ kanattan geldi. Yapılan ortada Ali Kemal Özkan topa dokunamadı. Maçta dakikalar 37'yi gösterirken Mardinspor Mustafa Eren ile sağ kanattan geldi. Yapılan ortada Serdar Yiğit yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu skorla Serdar yiğit sezonun ilk maçında Mardinspor'un ilk golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Mardinspor 56. dakikada Ali Kemal Özkan'ın üst üste attığı çalımların ardından rakip kaleciyi mağlup eden golü sonrasında Mardinspor 2-0 öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Ali Kemal'in yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi serbest vuruşu gösterdi. Duran topta serbest vuruşu kullanan Gencay Ertan müthiş bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.

Maçta 84. dakikaya girilirken bu sefer Mustafa Emirhan Özyaşar sahneye çıktı ve takımı adına 4. golü kaydetti.

Maçı 4-0 kazanan Mardin temsilcisi 3. Lig 1. Grupta müthiş bir başlangıç yaptı.

Bu skorla Mardinspor ligdeki 3 puanını aldı.