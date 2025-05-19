Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu’nun 2’nci Olağan Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, federasyona bağlı dernek temsilcilerinin yanı sıra Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanları Alinur Aktaş ve Recep Altepe, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Genel kurulda divan heyeti oluşturulmasının ardından geçmiş dönem faaliyet ve gelir-gider raporları görüşüldü. Yapılan seçimde, tek aday ve mevcut başkan olan Ömer Faruk Demirtaş yeniden federasyon başkanlığına seçildi.

Genel kurulda konuşan Federasyon Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, "Hedefi daha büyük tutarak bir konfederasyon çatısı altında birleşmek istiyoruz. İstanbul’da ve Karadeniz bölgesindeki derneklerde bir federasyon kuracak ve başarabilirsek bir konfederasyon çatısı altında birleşmek istiyoruz. Birleştirebilirsek hemşehrilerimizi bir noktadan hitap etmek daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Türk Milleti’nin sıradan bir millet olmadığını söyleyen AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Üç kıtada at koşturmuş bir ecdadın torunları olarak imparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz. 783 bin kilometre kareye sığdırılmaya çalışılan bir milletiz. Ne kadar da küçülsek içimizde çeşitli farklılıkları barındırmamak bu geçmişten dolayı mümkün değildir. Bu farklılıklarımız mutlaka olacaktır. Ama sonuç olarak hepimiz ay yıldızlı bayrağın altında Türkiye’nin güçlenmesi, yücelmesi için el birliğiyle gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

Terör faaliyetlerinin sonlanması konusunda atılan adımların kıymetli olduğunu belirten Faruk Çelik, "Dokuz yıl Güneydoğu’da bulundum. Bu milletin Edirne’den Kars’a kadar kendisine problem teşkil edecek bir sorunu yok. Milletimizin devletiyle bir problemi var deseniz öyle bir emareye rastlamadım. Problemli insanlar olabilir. Ama problemli olan bir kitle inanın yok. Olsaydı zaten ülkenin birlik ve beraberliğini sürdürmesi çok zor olurdu. Yaşanan terör faaliyetlerinin sonlanması konusunda atılan adımlar kıymetlidir. İnşallah dışarıda esen barış rüzgarları içe dönük tahkimat ve güçlenmedirme hadiseleriyle bütünleşince Türkiye’nin jeopolitik durumu çok şeyleri önümüze koyacak. Barışın sağlandığı bir dünyada ve bölgede ve iç bünyemizin güçlendiği bir Türkiye’de artık dünyada başa güreşecek bir ülke olma noktası zor bir hadise olmayacaktır" dedi.

Kafkas, Gürcü, Balkan ve Ahıska derneklerinin komşu ülke ilişkileri konusunda köprü olabiliyorsa doğru bir yolda olduğunu söyleyen Çelik, "Eğer bu köprü görevini göremiyor, kopukluk var ise büyük coğrafyanın torunları olarak çok kısır bir anlayışa gömülmüşüz demektir. Onun için ben dernekleri çok önemsiyorum. Özellikle sınırlarımızın dışına dönük derneklerin faaliyetleri, sıradan şehir dernekleriyle mukayese edilmemeli. Trabzon, Edirne, Erzurum, Erzincan ve birçok şehrimizin dernekleri var. Bunlar kendi şehrinden gelmiş olan hemşehrilerine hizmet etmek için faaliyet gösteriyor. Ama Kafkas ve Balkanlardan göç eden hemşerilerimizin kurdukları derneklerin özelliklerini ve önemini bu yerel derneklerle mukayese edemezsiniz. Onların apayrı bir özelliği vardır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.