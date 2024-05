Marmara Belediyeler Birliği önderliğinde düzenlenen ‘Afetten Sonra Hayat Öğrenme Programı’na katılan Başkan Şadi Özdemir, Bursa’nın deprem gerçeğini unutmadıklarını ifade ederek çeşitli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Urban. koop ve Yuva Project iş birliğiyle, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen üç günlük ‘Afetten Sonra Hayat Öğrenme Programı’ Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda başladı. Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerin, muhtemel Marmara depremi ve afet sonrası kendi yol haritalarını hazırlamalarına katkıda bulunmanın hedeflendiği etkinlik, açılış konuşmalarıyla start aldı.

Programın, ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye’nin son yıllarda büyük afetler ve yıkımlar yaşadığını hatırlatarak, yaşanan acılardan herkesin büyük dersler çıkartması gerektiğinin altını çizdi.

Muhtemel bir afete her an hazırlıklı olunmasının önemine değinen Özdemir, “Yaşanan afetler sonrası çok büyük bedeller ödedik ülke olarak. Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ’Afetten Sonra Hayat Öğrenme Programı’nın’ bu anlamda bize yeni bakış açıları kazandıracağına eminim. Nilüfer’de, önceki yönetimlerin bu yönde değerli çalışmaları oldu. Özellikle muhtemel bir deprem öncesi ve sonrasına yönelik yapılan çalışmalara bu dönemde yenilerini ekleyeceğiz. Bursa’nın deprem gerçeğini asla göz ardı etmiyoruz. Nilüfer, muhtemel bir depremden olumsuz şekilde etkilenecek. Söylemde kalmayarak, depreme yönelik gereken her türlü önlemi almak için projelerimizi hızla hayata geçireceğiz” dedi.

Muhtemel bir deprem sonrasında hızlı müdahaleyi sağlamak ve kargaşayı önlemek adına projeler geliştirdiklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, “Afet sonrası için deprem parkları oluşturacağız. Bu parklar muhtemel bir depremde güvenli bir toplanma alanı, dayanışma merkezi olacak ve enerjisi, yenilenebilir enerji ile sağlanacak. Depreme dayanıklı malzemelerin depolanacağı bir lojistik merkezi kuracağız. Muhtemel bir afet sonrası Nilüfer’e desteğe ve dayanışmaya gelenlere hızlıca bilgi aktaracak ve onları, ihtiyaç duydukları yardım ekipmanlarına yönlendirecek bir Nilüfer Kılavuzu da hızlıca oluşturup, yayınlayacağız. Mahalle düzeyinde toplanma alanları, afet konteynerleri gibi afet hazırlıklarını iyi bilen ve sürekli geliştirilmesi için güncel tutan aktif yurttaşlardan, mahalle afet dayanışma gönüllüleri oluşturacağız. 2017 yılında faaliyete geçirilen Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizi de daha etkin kullanacağız. Nüfusu yoğun olan 28 mahallemizde Mahalle Afet İstasyonumuz var. Bu istasyonlarda, yardım gelene kadar bölgedeki halkın ilk yardımda kullanacağı ilk yardım çantası, sedye, jeneratör gibi 26 kalem malzeme yer alıyor. Bursa’nın bir deprem kenti olduğunu bilincindeyiz. Bu nedenle de deprem her zaman gündemimizde. Biz bu konuda bir çok kente de örnek olacak çalışmaları hayata geçirmekte kararlıyız” diye konuştu.

Etkinlikte Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de söz aldı. Etkinliğin önemine dikkat çeken Mustafa Bozbey, deprem gerçeğini ve 6 Şubat’ta yaşanan felaket sonrasını hatırlattı. Deprem öncesi kadar sonrasında yapılması gerekenlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bozbey, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri birçok tecrübe yaşamamıza yol açtı. Belediyelerimizin bu süreçleri çok iyi planlamalı. Felaketi yaşayanların taleplerini iyi analiz etmeli ve ona göre yarına güçlü çıkmak zorundayız. Marmara’da olacak bir depremin, bölgenin tamamını etkileyeceğini unutmamak gerekir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ilk gün oturumları ‘Tanı, anla, üret’ temasıyla başladı. Program çerçevesinde konuşmacı olarak yer alan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da Pancar Deposu’nun dönüşüm hikayesini anlattı.

Çeşitli atölye ile oturumların gerçekleşeceği “Afetten Sonra Hayat Öğrenme Programı” yol haritaları ve yeniden rota oluşturulması temalarıyla 17 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.