Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen emlak, ilan ve reklam vergileriyle ilgili vatandaşları bilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.

Başkan Durgut’un açıklamasına göre, mükelleflerin vergilerini zamanında beyan etmeleri gerektiği vurgulanarak, ilgili vergi türleri için belirlenen süreler şu şekilde sıralandı: Emlak Vergisi, olayın yılın son üç ayında gerçekleşmesi durumunda, beyan verme süresi olay tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanmalıdır. Çevre Temizlik Vergisi, ilk kez mükellefiyet kazanılması halinde, beyanın 30 gün içinde ilgili belediyeye verilmesi zorunludur. İlan ve Reklam Vergisi, reklam faaliyetine başlamadan önce beyan verilmesi gerekiyor.

Açıklamada ayrıca, beyanların zamanında verilmemesi halinde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352/2-7 maddesi uyarınca 2025 yılı için 2. derece usulsüzlük cezasının 5 bin TL olduğu hatırlatıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına ilgili süreleri dikkatle takip etmeleri önemle duyuruldu.