Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), D.E.’ye tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı.

Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı İstasyonu’nda iki çocuğunun gözleri önünde saldırıya uğrayan 46 yaşındaki Deniz Eroğlu, yaşadıklarını Ekol TV’ye anlattı. Eroğlu, olayın kapı önünü kapatan bir kadına yaptığı uyarıyla başladığını belirterek şunları söyledi:

“Kapıda bir hanımefendi vardı. Çocuklarımla trene girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. ‘Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?’ dedim. O da ‘Şuradan geçsene abi’ dedi. Ben de sinirlendim, ‘Neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ karşılığını verdim. Kadının ‘ya sabır’ demesi üzerine tekrar tepki verdim.”

Kadının ağladığını fark etmediğini ifade eden Eroğlu, “Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı’dan Küçükyalı’ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı,” dedi.

Tren dışında yaşananları da anlatan Eroğlu, “Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi zaten o. Diğer adam kapı kapanırken bana yumruk atıp, kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi çok bozuk,” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası çocuklarını öğretmen olan eşine teslim ettiğini söyleyen Eroğlu, “Çocuklarınızı korumaya çalışıyorsunuz. Adama dönüp ‘Bu konuyu sen fişekledin’ dedim. O da beni iteklemeye başladı. Araya girenler olmasa olay devam edecekti. Süreyya Plajı’nda ineceğimi biliyordu. Kendisi de orada inmiş. Akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar. Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir,” dedi.