Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Subaşı, savcılığa verdiği ifadede, İBB’den 2020 yılında aldığı çeşitli reklam ihaleleri karşılığında rüşvet verdiğini, bu sürecin üst düzey belediye yetkililerinin bilgisi dahilinde yürütüldüğünü öne sürdü. İfade detaylarında yer alan iddialar, sadece belediye içi değil, aynı zamanda siyasi ve ticari çevrelerde de geniş yankı uyandırdı.

Subaşı, ifadesinde toplamda 10 milyon lira rüşvet verdiğini belirtti. Bu paraların bir kısmının Fatih Keleş ve Ertan Yıldız üzerinden iletildiğini, özellikle metro istasyonu reklam ihaleleri gibi büyük işler için ciddi miktarlarda ödeme yapıldığını ifade etti. Örneğin, 2020 yılında gerçekleştirilen bir metro istasyonu reklam ihalesi için Yıldız’a 5 milyon lira ödediğini ve bu işin bir bölümünü onun şirketiyle yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Subaşı’ya göre bu ihaleler, önceden belirlenmiş isimler arasında paylaşılmış, kendisi ise işin içinde kalmak istiyorsa ödeme yapmak zorundaymış.

İfadede yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’a dair. Subaşı, Ongun’un kendisinden “işlerin devam edebilmesi için” 100 milyon TL rüşvet talep ettiğini, reklam alanlarının başka firmalara devri sırasında ise "ya işi devret ya da bu bedeli öde" şeklinde tehditvari bir baskıyla karşılaştığını öne sürdü. Bu süreçlerin tamamının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini savundu. Subaşı’nın ifadesine göre elden verilen nakit paralar, zaman zaman başkanlık konutunda çantalarla, dolaplara konularak teslim edilmiş.

Soruşturmada adı geçen bir başka isim olan Güngör Gürman’ın ifadeleri ise rüşvet trafiğinin fiziksel detaylarını gözler önüne serdi. Gürman, çalıştığı şirketin sahibi Murat Kapki’nin, rüşvet paralarını Ferko Plaza’daki ofisinden alarak Beykoz Acarkent’teki villasına taşıdığını, bu paraların villanın çatı katında bulunan bir kasaya konulduğunu iddia etti. 2025 yılına gelindiğinde ise Kapki’nin villadaki güvenlik kameralarının kayıtlarını sildirdiği ve güvenlik görevlilerini işten çıkardığı yönündeki iddialar da dosyada yer aldı.