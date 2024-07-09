Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul İdari Mahkemesi’nin Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozmasının ardından, “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz” dedi. Öktem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Martı’nın yasal mücadelesinde elde ettiği zaferleri ve kullanıcılarına sağladığı desteği vurguladı.

Antalya ve Bursa’dan sonra İstanbul İdari Mahkemesi de Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozdu. Bu emsal oluşturacak kararı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, açıklamasında önemli detaylara yer verdi.

Öktem, “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Antalya 2. İdari Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul İdari Mahkemesi, ‘Martı TAG yasaldır’ diyerek sürücülerimize yazılan cezaları bozdular. Ayrıca Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de taksicilerin itirazlarını reddetti ve Martı TAG reklamları ‘haksız rekabet oluşturmuyor’ dedi. Onu da biz kazandık” şeklinde konuştu.