Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli gerçekleştirdi. Tören kapsamında, İletişim ve Eğitime Katkı Özel Ödülü'ne layık görülen deneyimli haber sunucusu Cem Öğretir'e ödülü İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Betül Gayretli tarafından takdim edildi. Kamu Yararı Odaklı Gazetecilik ve Toplumsal Bilgilendirme Ödülü'nün sahibi gazeteci ve haber sunucusu Deniz Bayramoğlu ise ödülünü İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Gayretli'nin elinden aldı.

'Gelecek nesillere ilham veren önemli bir köprü görevi görüyor'

Toplumsal gelişime katkı sunan isimleri öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödüllerle buluşturmanın önemine dikkat çeken Gayretli, törende yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Toplumsal gelişime katkı sunan, alanlarında iz bırakan değerli isimleri öğrencilerimizin oylarıyla belirleyerek bu anlamlı organizasyonda bir araya getirdik. Bu ödüller yalnızca başarılı isimleri onurlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda öğrencilerimizin rol model olarak gördükleri kişilerle buluşmalarına, onların deneyimlerinden ilham almalarına da imkân tanıyor. Geleceğin profesyonelleri olan gençlerimizin, ülkemize önemli katkılar sunmuş isimlerle aynı ortamı paylaşması ve onların birikimlerinden faydalanması bizim için son derece kıymetli. Bu yönüyle Toplumsal Gelişim ve Medya Ödülleri'nin, gelecek nesillere ilham veren önemli bir köprü görevi üstlendiğine inanıyoruz.'

Ezel Akay'dan gençlere: 'Mutlaka hikâye anlatsınlar'

Sanat Yoluyla Toplumsal Bellek ve Kültürel Katkı Ödülü'nün sahibi olan yönetmen ve yapımcı Ezel Akay, öğrenciler tarafından ödüle layık görülmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

'En güzeli öğrenciler tarafından takdir edilmek. Çünkü ben toplumsal mızıldanma yerine toplumların geleceğiyle ilgilenmenin vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Kendimizden çok yakınıyoruz ama gelecekle ilgili hiçbir projemiz yok. Gençler aslında hepimizin geleceğinin projeleri. Benim yaptığım işlerin de gençler tarafından benimsenmesi benim için en büyük hediye.'

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Akay, hikâye anlatıcılığının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Hem Türk dizilerinin dünyadaki başarısı nedeniyle hem de internetin yaygınlığı sayesinde anlattığımız bütün hikâyeler dünyanın her yerinde izlenir, dinlenir hale geliyor. Bunu düşünerek, dünyanın, insanlığın varoluşuna bir katkıda bulunmak amacıyla hikâyeler anlatmak lazım. Gençler, Kore'den Güney Amerika'ya kadar her yere hikâyelerini gönderebilir. Bir kere bu işi öğrenmenin en iyi yolu devamlı film çekmektir. Mutlaka bir film ekibinin içinde yer alsınlar; yazsınlar, yönetsinler, görüntü yönetmenliği yapsınlar, ses yapsınlar. Ama bu hikâye anlatma örgütüne katılsınlar.'

Şahika Ercümen: 'Çevre ve denizler benim yaşam alanım'

İklim, Çevre ve Kadın Gücü Aktivisti Ödülü'nü alan milli sporcu Şahika Ercümen, ödülün kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Tabii ki bu ödüller yaptıklarımızın aslında boşa gitmediği, belli bir kesim tarafından görüldüğü hatta bazen de ilham olduğu ödüller. O yüzden benim için bu yolculukta büyük bir motivasyon oluyor. Bir milli sporcu olarak özellikle çevreyi, denizleri çok önemsiyorum, çünkü onlar benim yaşam alanım. Sporun yanında bunu yapabilmek, gücümü orada da kullanabilmek gerçekten benim için bir hayat amacı gibi. O yüzden bugün burada olmaktan da çok mutluyum.'

Saraçoğlu'ndan sağlıklı yaşam çağrısı

Sağlık İletişimi ve Toplumsal Etki Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bugün tabağınızdaki yemeğiniz, bardağınızdaki herhangi bir bitki çayı sizin hücrelerinizin geleceğini belirler. Dolayısıyla sağlığınız tamamen yediklerinize bağlı. 2 bin 500 yıllık değişmeyen bir kural var: İlacın yediğin, yediğin ilacın olsun. Dolayısıyla eğer ileride bastonsuz, başkalarından yardım almadan bir yaşam sürdürmek istiyorsanız, burada yapacağınız şey yaşlılığınıza yatırım. Bu yatırımı nasıl yapacaksınız? İşte bundan sonraki programlarımda hep bunu anlatacağım; yaşlılığınıza yatırım yapın.'

Üniversiteli gençlerden İhlas Haber Ajansı'na ödül

Toplumsal Gelişime Katkı Sağlayan Haber Ajansı Ödülü'nü İhlas Haber Ajansı adına Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin aldı. Tekin, ödül töreninde yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

'İhlas Haber Ajansı olarak daima, yükseltmiş olduğumuz çıtayı muhafaza etmekten ziyade daha da yukarı çıkarmanın gayreti içinde olduk. Bizler bu ödülü binlerce çalışan arkadaşlarımız adına, bir damla misali onları temsilen aldık. Her gün daha güzel haber, daha doğru haber, en güvenilir haberi yapmanın gayretindeyiz. Bu ödülü üniversite öğrencilerinden almak daha da anlamlı. Onların ödüllerine ve verdikleri güvene layık olmak üzere daha gayretli, daha özenli çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

Gülden Kalecik Demirtaş: 'Onur duydum'

Kamu Yararı Odaklı Habercilik Ödülü'nün sahibi olan Gülden Kalecik Demirtaş, ödülün taşıdığı anlamın kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Öncelikle onur duydum. Çünkü ödül aldığımız başlık çok ama çok kıymetli. Biz ne mutlu ki Türkiye'nin en köklü medya grubunda, bir dev çınarın altında çalışma fırsatına sahip olduk. Yapmaya çalıştığımız iş çok kıymetli, özellikle bu kadar dinamik bir süreçte.'

Demirtaş, gençlere yönelik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

'Ben şükürler olsun ki hem bu bölümün okulunu okumuş, üniversitesinden mezun olmuş hem de sevdiğim işi, mesleğimi yapan nadir insanlardan biriyim. Allah inşallah gençlere de mesleklerini yapmayı nasip etsin. Ama elbette disiplin, çok çalışmak, çok sevmek ve her zaman işine sahip çıkmak, bir ablaları olarak naçizane onlara en büyük tavsiyem olur.'

Cem Öğretir: 'Genç kuşakla ilişki kurmak yaptığınız işin hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor'

İletişim ve Eğitime Katkı Özel Ödülü'nü alan Cem Öğretir, öğrenciler tarafından takdir edilmenin kendisi için ayrı bir değer taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

'Şimdi yaş ilerledikçe, habercilikte de eskidikçe, yıl aldıkça, acaba gençlerle ilişkimiz kopuyor mu diye bir korku kaplıyor insanı. Ama bu ödülü aldım, eşim de bir ödül aldı. Böylelikle şunu anladık ki; gençler hâlâ bizi izliyorlar ve hâlâ takdir ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü genç kuşakla ilişki kurmak demek aslında hâlâ yaptığınız işin geçerli olduğunu gösteriyor. Bizim için çok önemli bir değer. Onlara çok teşekkür ediyorum, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Üstelik adı da İletişim ve Eğitime Katkı Özel Ödülü. O bence çok değerli.'

Ali Saydam'a Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'nün sahibi olan gazeteci, yazar ve iletişim uzmanı Ali Saydam ise ödülün öğrencilerin tercihleriyle belirlenmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Saydam, 'Hem üniversitenin hem de öğrencilerin tercihleriyle oluşmuş olan bir ödül. Bu çok etkili, çok kıymetli. İnşallah örnek olmaya çalışırız. Türkiye'nin önü çok açık ve geleceği çok parlak. Bu öğrencilerimizin bu yoldan ilerleyerek Türkiye'ye çok büyük katma değer getireceklerine inanıyorum' dedi.

Prof. Dr. Burcu Özsoy: 'Gençlere rol model olabilmek çok kıymetli'

Yılın Bilim ve Teknoloji Elçisi Ödülü'nü alan Prof. Dr. Burcu Özsoy ise kutup araştırmaları alanında yürüttükleri çalışmaların ödüllerle taçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özsoy, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kutuplarda yaptığımız ve yapmakta olduğumuz çalışmaların ödüllerle de taçlandırılıyor olması bizler için çok kıymetli. Özellikle öğrencilerimiz tarafından seçilmiş olmak da tabii ki büyük mutluluk. Gençlerin yolu açık olsun. İnşallah bizlerin de güzel bir rol model olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende ödüle layık görülen isimler ve kategoriler şöyle sıralandı:

Yılın Teknoloji ve Gelecek Hamlesi Ödülü: Selçuk Bayraktar

Toplumsal Gelişime Katkı Sağlayan Haber Ajansı Ödülü: İhlas Haber Ajansı

Kamu Yararı Odaklı Habercilik Ödülü: Gülden Kalecik Demirtaş

Yılın Bilim ve Teknoloji Elçisi Ödülü: Prof. Dr. Burcu Özsoy

İklim, Çevre ve Kadın Gücü Aktivisti Ödülü: Şahika Ercümen

Küresel Spor Başarısı ve Gençlik Spor Elçisi Ödülü: Ayşe Begüm Onbaşı

Toplumsal Gündem ve Kamuoyu Bilgilendirme Ödülü: Saynur Tezel

Kamu Yararı Odaklı Gazetecilik ve Toplumsal Bilgilendirme Ödülü: Deniz Bayramoğlu

Yılın Toplumsal Etki ve Habercilik Ödülü: Fulya Öztürk

Yılın Toplumsal Analiz ve Yorum Ödülü: İdris Kardaş

Yılın Toplumsal İletişim ve Yayıncılık Özel Ödülü: Yalçın Alaca

Genç Kuşak Habercilik ve Toplumsal Farkındalık Ödülü: Ebrar Nur Arslan Bakırtaş

Medyada Başarılı Kadın Temsil Ödülü: Şeyma Kan

Özel Haber ve Saha Muhabirliği Ödülü: Emre Bayıroğlu

Yılın Kültür ve Sanatta Etki Ödülü: Oya Eczacıbaşı

Toplumsal Fayda ve Kültür Sanat Elçisi Ödülü: Fecir Alptekin

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Ali Saydam

İletişim ve Eğitime Katkı Özel Ödülü: Cem Öğretir

Medya ve Eğitim Onur Özel Ödülü: Seda Öğretir

Sağlık İletişimi ve Toplumsal Etki Ödülü: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu

Sürdürülebilir Gelecek Özel Ödülü: Mert Fırat

İGÜ Toplumsal Dayanışma ve Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü: Esra Erol

İletişim Başkanlığı Kamu İletişimi ve Toplumsal Etki Ödülü: Dr. Zeynep Zelan

Yılın Toplumsal Hafıza ve Görsel Sanat Ödülü: Ahmet Güneştekin

Toplumsal Farkındalık ve Erişilebilir Yaşam Ödülü: Serkan Bayram

Toplumsal Duyarlılık ve Sanat Ödülü: Deniz Uğur

Sanat Yoluyla Toplumsal Bellek ve Kültürel Katkı Ödülü: Ezel Akay

Genç Kuşaklara İlham Veren Sanatçı Ödülü: Erdem Yılmaz

Toplumsal Duyarlılık ve Sanatsal Katkı Ödülü: Sultan Sarohan

Toplumsal Etki Oluşturan Genç Oyuncu Ödülü: Merve Üçer

Yılın En İyi Dijital İçerik Üreticisi Ödülü: Cemre Sıla Atılgan Otar