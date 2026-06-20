Toplantının ardından İMDER Başkanı Sabri Şen tarafından yapılan açıklamada, inşaat sektörünün son yıllarda artan maliyetler nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Şen, TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinin Nisan ayında aylık yüzde 2,73, yıllık bazda ise yüzde 28,58 arttığını hatırlatarak, "Malzeme endeksi aylık yüzde 3,75, işçilik endeksi ise yüzde 1,03 arttı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 27,75, işçilik maliyetleri yüzde 30,02 yükseldi. Ancak piyasadaki bazı ürünlerde bu oranların çok üzerinde zamlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Özellikle seramik, çimento, kiremit ve alçı gruplarında Haziran ayında yüzde 20'yi aşan fiyat artışlarının yaşandığını ifade eden Şen, malzeme üreticilerinin daha sık denetlenmesi gerektiğini savundu.

"Metrekare Maliyeti 25 Bin Liraya Ulaştı"

İnşaat sektöründe maliyet hesaplarının artık daha karmaşık hale geldiğini belirten Şen, "Bir konutun maliyetini belirleyen temel unsurlar malzeme, işçilik ve arsa maliyetleriydi. Son yıllarda buna vergi yükü de önemli bir kalem olarak eklendi. Tüm bu maliyetlerin üzerine kârlılık eklendiğinde ortaya çıkan rakamlar vatandaşın konuta erişimini zorlaştırıyor. Günümüzde minimum bir konutun metrekare maliyeti 25 bin TL seviyelerine ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

150 metrekarenin altındaki konutlarda KDV oranının yüzde 10'a çıkarılmasının da sektörü olumsuz etkilediğini belirten Şen, yüksek enflasyon ortamında firmaların ayakta kalabilmesinin önemine dikkat çekti.

Vergi Yapılandırmasına Eleştiri

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri de değerlendiren Şen, faizlerin silinmeden yapılan uzun vadeli yapılandırmaların piyasayı rahatlatmayacağını savundu.

Şen, "Devletimizin piyasaları rahatlatma amacıyla attığı adımları olumlu buluyoruz. Ancak faiz yükü kaldırılmadan yapılan 72 aya kadar yapılandırmaların beklenen faydayı sağlamayacağını düşünüyoruz. Piyasa şartları dikkate alınarak konunun yeniden değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

"İnşaat Sektörü Üretici Olarak Görülmeli"

İnşaat sektörünün yaklaşık 250 farklı sektörü doğrudan etkileyen büyük bir ekosistem olduğunu vurgulayan Şen, buna rağmen üretici sektör olarak değerlendirilmemesini eleştirdi.

Üretim yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 25'ten yüzde 12,5'e düşürülmesine yönelik düzenlemenin inşaat sektörünü de kapsaması gerektiğini ifade eden Şen, "İnşaat sektörü de üretim yapan bir sektördür. Bu nedenle sağlanan teşviklerden faydalanmalıdır" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda bölgedeki savaşların sona ermesi ve barış ortamının sağlanmasının ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını belirten Şen, tüm zorluklara rağmen sektörün üretmeye devam edeceğini söyledi.

"İşimizi severek yapıyoruz. Enerjimiz yüksek, kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Şen, inşaat sektörünün geleceğe umutla baktığını sözlerine ekledi.