Edinilen bilgilere göre, YKS'ye girecek öğrenci, sınav merkezi olan Kozluca yolu üzerindeki İnegöl Kız İmam Hatip Lisesi yerine yanlışlıkla okullar bölgesine geldi. Sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala hatasını fark eden öğrenci, büyük panik yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı motorize ekip, öğrenciyi motosiklete alarak yoğun trafikte hızlı bir şekilde sınava gireceği okula ulaştırdı.

Polis ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde öğrenci sınava yetişirken, yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Öğrenci ve ailesi, duyarlılık göstererek yardımcı olan trafik polislerine teşekkür etti.