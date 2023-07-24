MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre İlçesine bağlı Turgutalp mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince giderilerek vatandaşların su kesintisi yaşamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak ve vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Bu doğrultuda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Yunusemre İlçesine bağlı Turgutalp mahallesini besleyen sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi. Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Vatandaşlarımıza su ulaştırmak adına çalışmalarımız gece gündüz sürüyoruz. Oluşabilecek arızalara hızlı ve yerinde müdahale için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hedefimiz meydana gelebilecek arızaları vatandaşlarımıza yansıtmadan ve mağdur etmeden gidermek” dedi.