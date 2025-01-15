Kavgada bıçakla ağır yaralanan 24 yaşındaki Alişan Dağlar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karıştığı öğrenilen 11 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sarıyer Maslak’ta bulunan Rams firmasına ait olan rezidans inşaatında meydana geldi. ‘Etro Residences at Rams Beyond’ ismi verilen projenin inşaatında çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Taraflar arasında büyüyen tartışmada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alişan Dağlar(24) ve diğer yaralılar Cumali D.(23), Vedat D.(33), Haşim Y.(27), ve Hamza I.(30), olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Alişan Dağlar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Cumali D., Vedat D., Haşim Y. ve Hamza I.’ın tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden Alişan Dağlar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında olaya karıştığı öğrenilen, Cumali D., Vedat D., Alican Ç., Yusuf Y., İnan A., Özcan G. ve Sinan G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Cumali D., Vedat D., Haşim Y. ve Hamza I.’ın hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde yaşanan olay sonrası bugün inşaatta herhangi bir çalışmanın olmadığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.