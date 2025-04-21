Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde son dakika gelişme yaşandı.

Cinayet soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

NE OLDU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmiş, 67 yaşındaki şüpheli D.A'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Cinayete ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise 8 Mayıs'a ertelenmişti.

Ayrıntılar geliyor...