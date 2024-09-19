Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümeni, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın ev sahipliğinde Bilecik’te toplandı.BİLECİK (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Toplantısı’nda Marmara Bölgesi’nin sorunları ve belediyelerin güncel meseleleri ele alındı. Toplantıya, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, MBB Encümen üyeleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan katıldı. MBB Başkanvekili ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise toplantıya misafir olarak katıldı.

Toplantının gündem maddelerini; 2025-2029 yılı stratejik planı, belediye gelirleri, belediyelerin sokak hayvanları ve kültür sanat alanındaki çalışmaları, çevre, su, sanayileşme, ulaşım ve tarım konularında Marmara Bölgesi ölçeğinde yapılacak çalışmalar, belediyelerin kaynakları, kentsel dönüşüm ve sıfır atık konuları oluşturdu. MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Marmara Belediyeler Birliği’nin projelerini ve mevcut çalışmalarını değerlendirdiğimiz toplantıda, 2025-2029 yılı stratejik planımızı ele aldık. Bütüncül bir anlayışla gerçekleştireceğimiz projelerle Marmara’daki tüm belediyelere eşit hizmet götürecek, geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.