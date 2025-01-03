MEB Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Bursa’da öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretin ilk durağında, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu makamında ziyaret eden Özdemir, ardından "Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Bursa İl Paneli"ne katıldı.

Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen panele, MEB Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Eğitim Politikaları Daire Başkanı İsmail Günday, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerden ve yapılan çalışmalardan duyduğu gururu dile getiren MEB Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hep birlikte okuduğumuz kitaplardan ve önerdiğimiz güzel eserlerden ilham alarak bir adım daha ilerleyeceğinize olan inancım tam. Biliyorum ki, sizler geleceğin güçlü bireyleri olarak topluma büyük katkılar sağlayacak ve farklı pozisyonlarda, farklı alanlarda önemli yerlerde olacaksınız. Bugün burada gösterdiğiniz emek, yarının liderlerini ve başarılı bireylerini yetiştiriyor. Hangi pozisyonda olursanız olun, sizler her zaman ışığınızı parlatacak ve toplumda iz bırakacaksınız.”

ÖĞRENCİLERİN POTANSİYELİNE DEĞER VERİLMESİ

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, gençlerin gelişimine verdiği önemi vurguladı. Alireisoğlu, “Öğrencilerimiz her geçen gün daha hızlı kavrayış sergiliyor ve biz öğretmenler olarak onların bu yeteneklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Zaman zaman kendimi baz alarak söylüyorum, gençler bazen bizden daha iyi ifade edebiliyorlar. Onların bu potansiyeli, birikimleri ve kavrayışları gerçekten takdire şayan. Bu yetenekleri burada görmek, bir öğretmen olarak beni çok mutlu ediyor. Asıl önemli olan, öğrencilerimizin olayların içinde aktör, lider olarak var olabilmesidir. Burada cümle kuran öğrencilerimiz, birbirlerini dinleyerek bir olgunlaşma sürecine giriyor. Bu süreç, kendi yollarını inşa etmeleri ve hayatlarına yön vermeleri adına çok kıymetli.” dedi.

Alireisoğlu, çocukların sahnede aktör olmalarını ve bu tür etkinliklere katılmalarını önemseyerek, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

FARKINDALIĞA YOLCULUK PROJESİ'NE KATILIM

Ziyaretin devamında, MEB Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Gemlik Gemport Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Farkındalığa Yolculuk Projesi" programına katılarak, öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdikleri topluma hizmet çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı. Özdemir, eğitimin ezberci anlayıştan çıkarılıp, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeye yönelik oldukça kıymetli çalışmaların yapıldığını belirtti. Program, belge takdimi ile sona erdi.

Bursa'daki ziyaret, eğitimdeki önemli gelişmeleri yerinde gözlemleyerek, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projelere dikkat çekilen verimli bir süreç olarak tamamlandı.