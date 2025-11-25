1 milyon 250 bin tedarik edilen fidelerin 800 bininin farklı fide olduğu ve evrakta sahtecilik eleştirilerine Başkan Bozbey “Konuya vakıfız. Şirketle davalığız. Bu milletin her kuruşunun hesabını sorarız. Git mahkemeye ver o zaman. Köylüye, muhtarlara sorun. Gerçekler bunlar. Olduğu gibi anlattık. Bizler Bursa’nın dertlerini iyi biliyoruz. Ben yargıç değilim. Sahte evrak varsa gidersin yargıca. 36,5 milyar TL 2025 bütçesi vardı. Bunda belediyenin mi sorumluluğu var? Ekonominin getirdiği sonuç. 2026’da enflasyon düşük görülmesine rağmen personel giderinin yüzde 33 artacağını, dövizin 47 TL civarına çıkacağını. Üstelik biraz önce anlattım. Program bütçeye geçildi. Büyükşehir gelirleri genel bütçeye endeksli. Onun için biz hükümetin planlamalarını takip etmek zorundayız. Personelle ilgili anlamıyorum. Eleştirmek birileri için kolay olabilir. Doğru üzerinden eleştirmek en doğrusu. Bahsettiğiniz belediyeden ayrılan 3842 kişi. Bunun da %34’ü emeklilik, %33 işine sona ermişin sona ermesi, %15’i disiplin suçu. Yani el insaf. Kim söylüyor bunu? Bizim yalanla işimiz yok. Hiç kimse kusura bakmasın. 4572 kişi bunlar da bir kısmı hizmet ihalesiyle alınanlar var. Hem zabıtaya hem itfaiye grubunu güçlendiriyoruz, almaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yönetim sisteminin olmadığı, evraklara erişimin güç olduğu bir kurumu ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Teknolojik olarak her yerde ulaşılabilir, her olayı takip eden teknoloji üzerinden sonuçlandıran bir yapıya dönüştüreceğiz. Ağacın gövdesine 300 kişi getirip kurdele kesip yapmadık. Yapmaya gerek yok zaten. Sadece dağ bölgesine 160 km yol yaptık arkadaşlar. Belediye başkanları burada” dedi.

