Açıklamada, BUSKİ’nin 17 ilçedeki altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdürebilmesi, kredi ödemelerini zamanında yapabilmesi ve enerji, personel ile diğer işletme maliyetlerini karşılayabilmesi için su fiyatlarında düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi. Ancak vatandaşları korumak amacıyla, suyun kurum maliyetinin yalnızca yarısının faturalara yansıtıldığı, kalan kısmının Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından üstlenildiği kaydedildi.

Belediye, su faturalarındaki artışın tek nedeninin fiyat düzenlemesi olmadığını belirterek, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren konut ve küçük esnaf abonelerinin faturalarına “Katı Atık Bedeli” eklendiğini açıkladı. Bedelin tamamının ilçe belediyelerine aktarıldığı ve her ay sabit olarak tahsil edildiği ifade edildi. Katı Atık Bedeli, nüfusu 500 binin üzerindeki ilçelerde konut ve küçük esnaf aboneleri için 135 TL, nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde 100 TL, nüfusu 100 binin altındaki ilçelerde ise 70 TL olarak belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, faturalardaki artış görünümünün temel nedeninin su tüketim bedeline eklenen bu sabit katı atık bedeli olduğunu belirtti.