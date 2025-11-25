Büyükşehir Belediyesi ile Bursa'daki 17 ilçenin 2026 yılı bütçeleri ile ilgili hazırlanan rapor oylandı.

Toplantıda; ilçe belediyelerinin 2026 yılı hazırlık bütçeleri görüşüldü. Başkan Bozbey “2026 yılı bütçe çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 6 milyar 500 milyon olarak tahmin edilen 2025 yılı bütçemizin yıl sonu gerçekleşmesinin yaklaşık 29 milyar lira civarında olmasını bekliyoruz. Ekim sonu itibarıyla gelirlerimizdeki gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 65’tir. Paylarda düşüş olması, taşınmazların kamu yararı gözeterek satışların ertelenmesi bu konuların bütçe gerçekleşmesinde önemli etken olduğunu belirtmek istiyorum. 5018 kanunu ile kaynaklarını ekonomik ve verimli kullanılmasını sonuç odaklı bir anlayış benimsenmiştir. Bursa’da faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda, 2024 yılında yüzde 20 seviyelerinde olan ithalattan alınan gümrük vergisi payının 2025’te yüzde 45’lere yükseldiğini görüyoruz. Ancak bu oran hala düşük. Yaklaşık 13 milyar dolarlık ithalatın payını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 için performans yılı programımızı hazırlamış bulunuyoruz. Gider bütçesi 37 milyar lira, gider bütçesi 37 milyar lira hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi 37 milyar TL, BUSKİ 19 milyar TL ilçe belediyelerimiz ise 40.8 milyar TL ile ödenek tahsil etmiştir. Toplam 96.8 milyar TL Bursa bütçesi oluşturulmuştur “ dedi. Oylamada Ak Parti, BBP, MHP çekimser oy kullandı.

MHP grubu sözcüsü İsmail Şenol “2026 bütçesi kendi kendini boşuna çıkarmıştır. Bütçenin yerinde sayması risklerin doğru hesaplanmadığını göstermektedir. Gelir bütçesi 37 milyar TL olduğunu görmekteyiz. Özel kaleme %124 artış kamu yararı ile ilgili değildir. Bursalılardan yana mısınız, yoksa bir grup yandaştan yana mı? Bursalıları mı koruyacaksınız, yoksa kendi koltuğunuzu mu? Kamu yararını mı gözeteceksiniz, yoksa kişisel çıkarlarınızı mı?” ifadelerini kullandı.

