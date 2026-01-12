Küresel piyasalarda, enerji üreticisi ülkelerde yaşanan son gelişmeler petrol fiyatları açısından yakından izleniyor. ABD’nin geçen hafta Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında petrol fiyatlarında belirgin bir hareketlilik yaşanmazken, Brent petrol çarşamba günü 60 dolar seviyesinin altını gördü. İran’da protestoların giderek şiddetlenmesi ve ABD Başkanı Trump’ın bölgeye müdahale edilebileceğine yönelik açıklamaları ise jeopolitik riskleri artırarak petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu.

64 DOLARI TEST ETTİ

Perşembe günü %3,83 değer kazanan ve cuma günü 63 dolardan kapanan petrol, yeni haftaya da yükselişle başladı. İlk işlemlerde 64 doları test eden Brent petrol, TSİ 09:00 itibarıyla yaklaşık 63,40 dolardan dengelenmeye çalışıyor.

YENİDEN ARZ ENDİŞELERİ

Analistler, İran’ın günlük 3 milyon varilden fazla ham petrol üretimiyle enerji piyasasında önemli bir aktör olduğunu belirterek, “Ülkedeki protestolar ve muhtemel bir ABD müdahalesine dair kaygılar, Orta Doğu’daki arz endişelerini de artırdı. Bu etkiyle fiyatlar hareketlendi” ifadelerini kullandı.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Öte yandan iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Gelişmeler üzerine “akaryakıt fiyatına zam var mı” soruları artarken, konuyla ilgili sektör kaynaklarından açıklama geldi. 13 Ocak Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 8 kuruş zam gelecek.