İstanbul Beykent Üniversitesi, iletişim alanındaki üstün kalite ve standartlarını tescilledi. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Medya ve İletişim Lisans Programı, İletişim ve Medya Akreditasyonu ve Değerlendirme Kurumu (İLEDAK) tarafından 2 yıl süreyle akredite edildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun verdiği "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi" sahibi İLAD’a yapılan akreditasyon başvurusu sonrası İLEDAK tarafından değerlendirilen İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Lisans Programı 2 yıl süreyle akredite edildi ve İLAD akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, “Bu önemli akreditasyon, programın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınmasını ve saygınlığını artırıyor. İletişim alanında öğrenim gören öğrencilerin kaliteli bir eğitim almalarını ve sektörde başarılı bir kariyere adım atmalarını sağlayacak önemli bir adım. Üniversitemiz iletişim alanındaki kalitesini ve taahhütlerini bir kez daha kanıtladı. Öğrencilerimize sunduğumuz eğitimde kalite standartlarını yükseltmek ve sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İLEDAK tarafından yapılan değerlendirme sürecinde, programın öğretim kadrosu, ders içerikleri, fiziki imkanlar ve öğrenci başarısı gibi çeşitli kriterler göz önünde bulunduruluyor ve programın kalitesi ile uyumluluğu değerlendiriliyor.