Yakın Doğu Üniversitesi’nin tıp ve eczacılık fakültelerinde eğitim alan 34 öğrenci, yaz boyunca 21 ülkede gerçekleştirdikleri uluslararası stajlarla mesleki becerilerini geliştirirken farklı kültürlerle de etkileşim fırsatı yakaladı.

Tıp ve Eczacılık fakültelerinde eğitim alan 34 öğrenci, uluslararası staj ve araştırma değişim programları kapsamında yaz boyunca 21 farklı ülkede bilimsel ve kültürel açıdan deneyimler kazandı. Öğrenciler; Danimarka, Polonya, Finlandiya, Portekiz, Tunus, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Mısır, Kuzey Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Romanya, Litvanya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Ürdün, Bulgaristan, Lübnan ve Gana gibi ülkelerde sağlık alanında bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Üniversitenin 19 öğrencisi staj ve araştırma sürecini Temmuz ayında tamamlayarak ülkeye döndü. 15 öğrenci ise Ağustos ayı boyunca yurt dışında staj yapmaya devam edecek.

Uluslararası eğitim ağının parçası

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği fakülteleri öğrencilerinin kendi alanlarında kurdukları öğrenci birlikleri; Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu (IFMSA), Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF), Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Derneği (IADS) ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği’ne (IVSA) üye olarak uluslararası eğitim ağının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, öğrenci birliklerinin uluslararası öğrenim hareketliliğini güçlendirmek için yürüttüğü staj ve değişim programları kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciyi Kıbrıs’ta ağırlarken, kendi öğrencilerini de dünyanın dört bir yanına staj ve araştırma yapmak üzere gönderiyor. Yaz boyunca 30’un üzerinde ülkeden 60’ın üzerinde öğrenciyi kampüsünde ağırlıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde; Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Hematoloji bölümleri ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Ortopedi, Onkoloji, Plastik Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Radyoloji, Genetik ve Nöroloji gibi birçok branşta deneyim kazanan öğrenciler, klinik bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

"Öğrencilerimizi çok yönlü ve küresel düşünebilen bireyler olarak yetiştiriyoruz"

Uluslararası staj programlarının, öğrencilere yalnızca mesleki değil aynı zamanda kültürel ve kişisel gelişim açısından da önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, "Farklı ülkelerde sağlık alanında görev alarak, kendi bilgi birikimlerini evrensel uygulamalarla harmanlayan öğrencilerimiz, çok yönlü bir öğrenme süreci yaşıyor" dedi.

Bu tür deneyimlerin, öğrencilerin mesleki özgüvenlerini artırıp, farklı kültürlerle etkileşim içinde olmalarını sağladığını belirten Prof. Dr. Özkum Yavuz, "Üniversite olarak amacımız, öğrencilerimizi sadece akademik bilgiyle donatmak değil; aynı zamanda küresel ölçekte düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, sorumluluk sahibi sağlık profesyonelleri olarak yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.