İzmit Mehmet Ali Paşa Cami’nin yan tarafına vatandaşları mezarlığa taşıyan otobüslerin rahat şekilde dur-kalk yapabilmesi için cepli park alanı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı yol bakım timi ekipleri, camiden mezarlığa giden vatandaşları taşıyan otobüslerin sorun yaşamaması noktasında Mehmet Ali Paşa Cami’nin yan tarafında giriş ve çıkışları kontrollü hale getirdi. Caminin, Bağdat Caddesi tarafında tretuvar ve bordür çalışması ile yapılan park alanı sayesinde cenaze otobüslerinin trafiği aksatmadan rahat şekilde dur-kalk yapmalarına imkan sağlanmış oldu. Yapılan çalışmayla otobüsler, Mehmet Ali Paşa Cami’de cenaze törenine katılan vatandaşları mezarlığa sorun yaşamadan taşıyacak.