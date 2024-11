Toplantıda, altyapı çalışmalarından kaynaklanan sıkıntılar başta olmak üzere mahalledeki sorunlar ele alındı. Başkan Taban, İnegöl’ün hızla büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, artan nüfusun yeni ihtiyaçlar doğurduğunu ve bu doğrultuda sorunların çözümü için gayretle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Göreve geldiği ilk dönemden bu yana kış aylarında düzenlenen ve yaz döneminde ara verilen Bereket Sofrası Halk Günleri buluşmaları, Kasım ayı itibarıyla yeniden başladı. Her hafta farklı bir mahalledeki camide gerçekleştirilen etkinliklerin üçüncüsü, bu sabah Boşnak Camii’nde yapıldı. Sabah namazının ardından vatandaşlarla kahvaltı sofrasında bir araya gelen Başkan Alper Taban, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinleyerek çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, AK Parti yöneticileri ve Berber Odası Başkanı Erhan Güven de katıldı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak Bereket Sofrası adı altında buluşmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak; “Bugün güzel bir buluşmada yine birlikteyiz. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Her Cuma sabahı bu şekilde farklı bir mahallemizde, camimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Amacımız sizleri dinlemek. Bizlere iletmek istedikleriniz olabilir, mahallelerimizin sorunları olabilir. Yerinde görelim, bizzat sizlerden duyalım istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili de burada kısa kısa bahsetme imkanımız oluyor. Zaten vatandaşlarımız neyin yapılıp neyin yapılmadığının farkında. Her şeyi görüyor. Bizler İlçe Başkanımızla, teşkilatımızla, meclis üyelerimizle, personellerimizle gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Tabi İnegöl’de hızlı büyüyen bir şehir. Her yıl yaklaşık 4-5 bin nüfus artışı var. Bir taraftan da bu yeni yeni ihtiyaçları da doğuruyor. Milletvekilimizin de desteğiyle, teşkilatımızın katkılarıyla, sizlerin önerileri, tavsiyeleri ve eleştirileriyle bizler de neler yapmamız gerektiğini kontrol ederek yolumuza devam ediyoruz. Siz bize bir emanet verdiniz biz de bu emanete bir halel düşürmeden son ana kadar işlerimizi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız” dedi.

“DAHA KÜÇÜK ETAPLARLA, DAHA HIZLI ÇALIŞMALAR YAPILMALI”

Bölgenin sorunlarını ve vatandaşların şikayetlerini bildiklerini dile getiren Başkan Taban, “Çözüm Merkezimiz ile mahalle mahalle, sokak sokak eksik ve aksaklıkları sizlerin bildirimleriniz sayesinde biliyoruz. Bunlar kayıtlarımızda mevcut. Özellikle son dönemde altyapı çalışmaları kaynaklı bu bölgede şikayetlerin fazla olduğunu görüyoruz. Yaşadığını sorunların farkındayız. Bu noktada şikayetler bizlere bizatihi de vatandaşlarımız tarafından iletiliyor. Ben sizleri çok iyi anladığımı düşünüyorum. Bizim de bu çalışmalardan dolayı mağduriyetlerimiz var. Çalışma tabi ki yapılsın ama hızlı ve kaliteli şekilde yapılsın. Açılan yerler hızlıca kapatılsın şeklindeki taleplerimizi Büyükşehir Belediyesine her fırsatta iletiyoruz. Biz yapılan işe hiçbir zaman neden yapıldı demiyoruz. Doğru ve kaliteli yapılması gerektiği yönünde söylemlerimiz var. Yapılan çalışmaların daha küçük etaplar halinde yapılmasının daha doğru olduğunu ilgili kurumlarla paylaştık” diye konuştu.

Başkan Taban, altyapının yanı sıra halk otobüsleriyle ilgili de sıkça şikayetler geldiğini de dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki bu konuyla ilgili de gerekli kurumlara konunun iletildiğini söyledi. Konuşmanın ardından mahalle sakinlerine de söz verildi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler yapıldı.