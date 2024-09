Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri sona erdi. Yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşatan Mehteran Birliği, 2024 yılının son gösterisini Yıldız Sarayı’nda düzenledi.

Yaz sezonu boyunca her salı Dolmabahçe Sarayı her çarşamba ise Topkapı Sarayı’nda yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşatan Mehteran Birliği, 2024 yılının son gösterisini Yıldız Sarayı’nda düzenledi. Saray’ın I. Avlusunda saat 11.00’de başlayan gösteri yaklaşık 30 dakika sürdü. Yüzyıllar boyunca Türk ordularının ayrılmaz bir parçası olan Mehter, her sene olduğu gibi bu yıl da turistlere görsel bir şölen yaşattı. Gerçekleşen gösteride ‘Segah Peşrevi’, ‘Şehzade Süleyman Marşı’, ‘Tarihi Çevir’, ‘Mehterhane-i Hakani Marşı’, ‘Ordu Marşı’ ve ‘Hücum Marşı’ndan oluşan repertuvar seslendirildi. Müzik eğitimi almış profesyonel isimlerden oluşan Mehteran Birliği, dönemin özelliklerini yansıtan kostümleri, aksesuarları ve enstrümanlarıyla tarihin gurur veren sahnelerini canlandırdı.

“Resim ve video çektim, Amerika’daki çocuklarıma göndereceğim”

Gösteride çektiği fotoğrafları yurtdışındaki çocuklarına atacağını söyleyen Müberra Uçkaç, “Mehteran gösterisi çok güzeldi. Yıldız Sarayı’nı gezmeye geldik tesadüfen denk geldik. Resim ve video çektim, Amerika’daki çocuklarıma göndereceğim. Maşallah, onları Allah esirgesin” ifadelerini kullandı.

“En beğendim marş Plevne marşı”

En beğendiği marşın Plevne Marşı olduğunu söyleyen Esma Eser, “Kesinlikçe çok güzel bir uygulama olmuş. Ben ilk defa karşılaştım ama çok beğendim. Özellikle yeni nesil ve gençlerimiz için çok güzel olmuş. En beğendim marş Plevne marşı. Böyle etkinliklerin devam etmesini isterim. Bence bu tarz uygulamaların her Saray’da ve bu tarz yerlerde yapılması gerekiyor” dedi.

“Burada tarihimizin kokusu var”

Öğrencilerini Yıldız Sarayı’na gezmeye getiren tarih öğretmeni Salih Bozkurt, “Bir tarih öğretmeni olarak 2. Abdülhamit’in devleti yönettiği Büyük Mabeyn’i sevgili öğrencilerimizle birlikte gezdik. Burada öğrencilerimize tarihimizin, kültürümüzün önemli bilgilerini sunmuş olduk. Aynı zamanda tarihe somut olarak öğrencilerimiz dokundu. Güzel bir gezi oldu. Böyle etkinliklerin devam etmesini isterim. Özellikle öğrencilerimizin ve okullarımızdaki tarih öğretmenlerimizin gelip burada tarihe somut olarak dokunması istiyorum. Burada tarihimizin kokusu var” diye konuştu.