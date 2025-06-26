İstanbul’un Çatalca ilçesinde park halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Hayri Uğur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin önünde park halinde bulunan 34 KB 9959 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.