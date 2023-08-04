Menopoz dönemi, her kadının yaşadığı, oldukça doğal bir dönemdir. Menopoz döneminde kadın fizyolojik ve psikolojik olarak çeşitli değişimler içerisine girer. İnsanların alışkanlıklarından vazgeçmesi kolay değildir. Kadınlar, küçük yaşlarından itibaren adet görmeye alıştıkları için menopoz dönemine adapte olmakta güçlük geçebilirler. Menopoz dönemine girmek özellikle bizim kültürümüzde ‘’kadınlığın bitmesi’’ olarak algılanır. Ancak durum kesinlikle böyle değildir. Menopoz dönemi, yalnızca çocuk sahibi olma yetisinin artık olmaması anlamına gelir. Ancak kadınlık, yalnızca çocuk doğurmak değildir.

Ancak kadınlar, artık yumurtlamadıklarını bildikleri ve çocuk sahibi olamayacaklarının bilincinde dahi olsa, çeşitli psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Çocuk sahibi olmak istemeyen ya da ailesini tamamlamış bir kadın bile, çocuk sahibi olamayacağı için üzülebilir. Bu sorun, kimi kadınlar tarafından kolayca atlatılabilse de, bazı kadınlar tarafından yoğun olarak yaşanmaktadır.

Psikolojik Sorunların Tetiklenmesi

Bu durumu etkileyen çeşitli faktörler vardır: kadının eğitim düzeyi, sosyoekonomik durumu ve yaşadığı çevre gibi dış faktörler, menopoz sonrası psikolojik durumu belirleyen etkenlerden birkaçı olarak sayılabilir.

Kadınlardan bazıları menopoz döneminde olduğu için güzelliğini kaybettiğini, artık yaşlandığı ve cinsel olarak arzulanmayacağını düşünür. Fakat durum böyle değildir. Yaşın ilerlemesiyle beraber saygınlık ve olgunluk kazanan kadın, yaşlı değildir. Bir sene önce adet görürken, bir sene sonra adetlerinin kesildiği kadın, bir sene içerisinde bir anda yaşlanamaz. Tamamen psikolojik kökenli olan bu sorun, hormonal değişimlerden de kaynaklanmaktadır.

Gene bu psikolojik sorunların ortaya çıkmasında, menopoza girilen yaşta çoğunlukla çocuklar evlendirilir, eş emekli olur ya da farklı durumlar meydana gelir. Bu sebeple de kadın kendini yaşlanmış hissedebilir. Ancak bu duruma olumlu tarafından bakılmalı ve dinlenme dönemi olarak görülmelidir.

Menopoz dönemine girmek, cinsel hayatın engellenmesine yol açmaz. Aksine, gebe kalma riski olmadan özgür cinsel hayatın yaşanma şansını sunar. Menopoz döneminde meydana gelen vajina ile ilgili sorunlar, oldukça kolay bir şekilde çözümlenen sorunlardır. Bu sebeple de kadının endişe etmesine gerek yoktur.

Yalnızca menopoz döneminde meydana gelen, menopoz dönemi ile karakteristik bir psikolojik sorun bulunmaz. Ancak psikolojik sorunlara menopoz döneminden önce yatkın olan kişiler, menopoz dönemi belirtileri sebebiyle çeşitli sorunlar yaşamaya daha yatkındır.

Menopoz döneminde ortaya çıkan çeşitli sorunlar, hormonal değişimler kaynaklıdır. Nasıl ki gebelik döneminde kadınlarda hormonal değişimler sebebiyle, duygu durum değişimleri daha kolay yaşanıyorsa, menopoz döneminde de durum aynıdır.

Menopoz döneminde ortaya çıkan psikolojik sorunlardan bazıları:

Uyku düzeninin bozulmasıyla beraber ortaya çıkan uyku sorunları

Depresyon

Kronik yorgunluk

Endişe oranında artış,

Kolayca panik olabilme,

Agresiflik,

Bir anda değişebilen duy durumları,

Hafıza ile yaşanan sorunlar

Unutkanlık

Konsantrasyon bozukluğu

Herhangi bir iş yapmama isteği

Odaklanmada sorunlar

Ağlama krizleri

Östrojen hormonu menopoz döneminden sonra salgılanmaya devam eder ancak yeterli oranda salgılanmaz. Bu sebeple de fizyolojik değişimler yaşanır. Vücut, yeni düzene alışmaya çalışırken kadınların bir kısmı bu değişime ayak uydurmakta zorlanabilir. .

Menopoz döneminde ortaya çıkan ya da çıkabilecek psikolojik problemlerin engellenmesi adına çeşitli yöntemlere başvurmak gerekmektedir. Bu yöntemler, kadının daha sağlıklı olmasını ve dikkatinin dağılmasını sağlayarak daha olumlu bir ortam yaratacaktır.

Alınabilecek önlemlerden bazıları ise: