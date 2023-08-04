Mini haplar, doğum kontrol haplarıdır. Yalnızca progesteron ihtiva ederler. Bu sebeple etkileri farklı olur. Mini haplar da kombine oral kontraseptiflerle yani progesteron ve östrojen içeren haplarla birlikte doğum kontrol hapları sınıfındadır. Her gün içilmeleri gerekir. Bilinen doğum kontrol haplarına göre oldukça farklı olmamaktadırlar. Yalnızca progesteron ihtiva ederler. İçlerinde östrojen yoktur.

Mini haplar gebeliği engeller mi?

İhtiva ettiği progesteronun etkisi ile LH’yı baskılama özelliği vardır, böylece yumurtlamayı engeller.

Servikal mukusu kalınlaştırdığı için sperm geçişine izin vermemektedir.

Tubal motilitenin azalmasını sağlar.

Mini haplara ara verilmez. Diğer doğum kontrol hapları gibi her gün kullanılır. Kutular arasında yedi gün gibi aralar olmaz, diğer kutuya hemen başlanır.

Mini haplar nasıl kullanılır?

Adet döneminde iken ilk hap, adetin ilk günü alınır.

Mini haplar günün her saati aynı saatte alınır.

Bebek emzirme süreçleri gibi adet görülmeyen dönemlerde mini hapa, herhangi bir zamanda başlanabilir. İlk ilacın alınmasının ardından 3 saat sonra aldıktan hamileliğe karşı nispeten de olsa koruma sağlanmaktadır. Fakat tam olarak gebelikten korumanın başlaması adına bir hafta kadar bir süreye ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı da mini haplar alınmaya başlandıktan sonra bir hafta süresince prezervatif gibi ek yöntemlerle korunma sağlanmalıdır.

Mini haplar alınmayı unutulur ise:

Bir hap alınmayı unutulur ise ya da alınan saatin üzerinden 3 ya da daha fazla süre geçmiş ise :

Aklınıza gelir gelmez mini hapınızı alınız.

Diğer ilaçlarınızı normal düzeninde kullanınız.

Hapın alınma saati geçmiş ise, mini hapların koruyucu özelliği kısmen kaybolacaktır. Bu sebeple bir hafta süresince kondom gibi ek yöntemlerle korunmayı tam olarak sağlamak gerekir.

İlaç alınmayı unutulur ise ve unutulduğu zaman cinsel ilişkide bulunulmuş ise ve farklı bir korunma yöntemine başvurulmamış ise mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir.

İshal ya da kusma gibi sorunlar mevcut ise mini haplar sisteme uygun oranda alınmaz. Bu sebeple gebelik gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumda ilacın fayda sağlamadığını farz etmelisiniz. Ardından ise ilaç yeniden alınmalı ve ertesi gün aynı düzeninde alınmaya devam edilmelidir.

Mini hapların avantajları nelerdir?

Kombine doğum kontrol haplarının yani içerisinde progesteron ve östrojen olan hapların aksine koagülasyon sistemi üzerine herhangi bir şekilde etkileri bulunmaz. Bundan dolayı da damar tıkanıklığı problemi olan ya da sigara içen hastalar da bu hapları kullanabilir.

Acil hipertansiyon hastaların kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Şeker hastası olan kişiler kullanabilir. Karbonhidrat metabolizması üzerine etkisi neredeyse bulunmaz.

Emziren annelerin kullanmasında bir sakınca yoktur. Doğum yaptıktan sonraki 3 günde başlanabilir.

Migren hastalarının kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Yan etkileri nelerdir?