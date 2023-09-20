Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma yatırımlarına mera alanlarının korunması ve ıslahını da ekledi. Mustafakemalpaşa, İnegöl ve İznik ilçelerinde yaklaşık 25 bin metre tel çit uygulamasıyla toplam 9 bin dekar mera alanı koruma altına alındı.

Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmek için kaliteli fide fidan dağıtımından ekipman desteklerine ve pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığa destek olmak hedefiyle kırsal mahallelerdeki meraları da koruma altına alıyor. Hayvansal üretimi geliştirmek hedefiyle toprak yapısının iyileştirilerek, fabrikasyon yem tüketiminin azaltılması, böylelikle de çiftçinin yem giderlerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor. Bu hedef istikametinde münavebeli otlatma ve uygun bir mera yönetiminin sağlanması için mera ıslah projesi çerçevesinde tel çit uygulamasıyla meralar koruma altına alınıyor. Çalışma çerçevesinde son iki yılda Mustafakemalpaşa’da 7, İnegöl’de 2 ve İznik’te 2 olmak üzere 11 kırsal mahallenin merasında yaklaşık 25 bin metre tel çit uygulaması yapıldı. Böylelikle toplamda 9 bin dekar mera alanı çitlerle çevrilerek koruma altında alınmış oldu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle ihtiyaç duyulan bölgelere dağıttığı saçma makineleri de özellikle kadınların omuzlarından büyük bir yük aldı. Daha önce domates ve biberleri elleriyle kevgirden geçirerek salçalık kıvama getiren kadınlar, artık hiç yorulmadan evlerinin önüne kadar getirilen saçma makineleriyle kolaylıkla işlerini halledebiliyor. Son 1 yıl içinde HAGEL desteği ile sadece Mustafakemalpaşa ilçesinde 25 kırsal mahalleye salça makinesi dağıtılırken, Kayabaşı Mahallesi’nde biber salçası hazırlayan kadınlar, kendilerini çok büyük bir yükten kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.